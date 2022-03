Torino-Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: Inzaghi studia l’attacco – CdS

L’Inter ha avuto un giorno di riposo dopo la trasferta di Liverpool, oggi riprendono gli allenamenti ad Appiano Gentile. Stando al Corriere dello Sport Inzaghi farà di nuovo qualche modifica in attacco.

TORINO-INTER, -3 – L’avvicinamento alla sfida dell’Olimpico comincia oggi. Rientrata dalla trasferta in Inghilterra, l’Inter ha avuto un mercoledì di riposo a seguito delle fatiche di Champions League. In giornata si torna ad Appiano Gentile, per iniziare la preparazione al delicato match col Torino. Dopo aver cambiato l’attacco fra venerdì scorso con la Salernitana e martedì a Liverpool, Simone Inzaghi pensa a una nuova modifica davanti. Per il Corriere dello Sport Edin Dzeko, che due giorni fa non era al meglio, dovrebbe tornare dal 1′. Più di un dubbio sul suo partner: il posto se lo giocano Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Più indietro Alexis Sanchez, dopo l’espulsione ad Anfield. Nel corso della giornata arriveranno le prime indicazioni sulla coppia d’attacco per Torino-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.