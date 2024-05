Capello: «Thuram? Indispensabile per l’Inter più di altri due big!»

La trionfale stagione dell’Inter va verso il tramonto e si inizia a fare il punto sul rendimento di alcuni calciatori, anche in ottica mercato. Fra tre big Fabio Capello pesca il nome di Thuram come indispensabile per Inzaghi e ne spiega il motivo.

SORPRESA – Fabio Capello non ha dubbi su Marcus Thuram, a quota 13 gol in Serie A al suo primo anno all’Inter e lo spiega così: «Chi è il giocatore indispensabile per l’Inter fra Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Nicolò Barella? Dico Thuram. Il francese è un giocatore importante, che ha grande qualità sia tecnica che di visione di gioco. Un calciatore che ha la forza fisica, la velocita e la potenza. E allo stesso tempo è bravo tecnicamente. Thuram è molto importante per il gioco che fa l’Inter. Lautaro Martinez è un finalizzatore e anche qualcosa di più. Barella ha dinamicità. Però secondo me la vera sorpresa del campionato è stato Thuram e soprattutto credo che possa dare ancora qualcosa di più all’Inter». Queste le motivazioni di Fabio Capello, intervenuto su Sky Sport 24, sull’importanza dell’attaccante francese nell’Inter.