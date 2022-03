Gosens dal 1′ in Torino-Inter? A centrocampo soluzione diversa dal Sassuolo – CdS

Gosens va verso una maglia da titolare in Torino-Inter, sarebbe la sua prima dall’arrivo di fine gennaio. Per il Corriere dello Sport, poi, in caso di assenza di Brozovic (vedi articolo) Inzaghi farà altre valutazioni rispetto al Sassuolo.

IL GRAN DEBUTTO – C’è Robin Gosens fra le possibili novità di Simone Inzaghi per Torino-Inter di domenica (ore 20.45). Lo segnala il Corriere dello Sport, dando per scontata qualche rotazione all’Olimpico. Il tedesco, ormai del tutto recuperato dall’infortunio, può far rifiatare Ivan Perisic dopo i novanta minuti di Anfield. A centrocampo, poi, da valutare le condizioni di Marcelo Brozovic che rischia di saltare la sua seconda partita in questa Serie A. Contro il Sassuolo Inzaghi preferì Nicolò Barella davanti alla difesa, esperimento naufragato. Dovesse essere confermata l’assenza del croato più facile ci sia Hakan Calhanoglu come centrale. In questo caso da mezzala sinistra ballottaggio fra Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Gosens non gioca titolare da Atalanta-Young Boys di Champions League del 29 settembre, quando uscì all’11’ per infortunio (ultima presenza coi bergamaschi).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.