Dybala, l’Inter resta favorita. Richiesta di Marotta ad Antun – CdS

Sul fronte Dybala non si segnalano passi avanti, lato Inter ma anche altri club, da almeno un paio di settimane. Il Corriere dello Sport, che pure parla di inserimento del Napoli (vedi articolo), mantiene i nerazzurri favoriti con una richiesta di Marotta all’agente Antun.

ANCORA ATTESA – Paulo Dybala è uno degli svincolati di lusso di quest’estate, ma l’Inter mantiene la fiducia di poterlo prendere a parametro zero. Dall’incontro, avvenuto in sede, con l’agente Jorge Antun dello scorso 8 giugno non ci sono stati grossi cambiamenti. Chi gestisce l’argentino ex Juventus ritiene che l’offerta interista sia troppo bassa, sia come cifra sia perché legata alle presenze (ossia volersi tutelare visti gli infortuni). Per Dybala, riporta il Corriere dello Sport, un altro ostacolo è diventato il ritorno di Romelu Lukaku, ufficiale da mercoledì. Bisognerà fare spazio cedendo Alexis Sanchez e uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko (vedi articolo), ma l’affare è ancora possibile. Anche perché l’Inter ha sempre voglia di prendere la Joya e Giuseppe Marotta ha chiesto pazienza ad Antun. Con l’aggiunta che, a oggi, l’offerta nerazzurra è la migliore che Dybala ha.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno