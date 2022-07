Correa o Dzeko via per Dybala-Inter: per entrambi situazione simile – CdS

Dybala all’Inter a oggi non è chiusa, con tanto di inserimento di altre società (vedi articolo). Questo anche perché, al momento, non è andato via uno fra Correa e Dzeko. Il Corriere dello Sport parla di situazione simile per entrambi.

CHI FA POSTO? – Se l’Inter vuole prendere Paulo Dybala deve fare spazio in rosa. A prescindere da Alexis Sanchez il nome giusto per concludere l’incastro, stando al Corriere dello Sport, è uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko. I due attaccanti sono legati dallo stesso agente, Alessandro Lucci, ma nessuno di loro è convinto di lasciare l’Inter. Il Valencia ha manifestato interesse per Dzeko, mentre per Correa si sono affacciate Marsiglia e Newcastle United. Al momento non ci sono però trattative in corso. Per riuscire a convincere Dzeko ad andare via servirebbe un biennale piuttosto ricco, per fargli rinunciare ai cinque milioni e mezzo che gli spettano dall’Inter. Basterebbe invece un prestito per Correa. Prima c’è da risolvere questa situazione, poi si potrà riprendere in mano Dybala.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno