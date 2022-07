Inter, chiuso bilancio 2021-2022 (in perdita). Atteso settlement agreement – TS

Col 30 giugno l’Inter ha chiuso formalmente il bilancio della stagione 2021-2022. Nonostante la cessione di Lukaku (quella di Hakimi era stata inserita nel 2020-2021) c’è una perdita pesante. Tuttosport ribadisce di un nuovo settlement agreement con l’UEFA.

RESTRIZIONI IN VISTA? – Il passivo di bilancio per l’Inter nell’esercizio che si è chiuso al 30 giugno scorso ammonta a circa centoventi milioni di euro. La cifra, da previsione dell’ultimo CdA, la dà Tuttosport, un netto “miglioramento” rispetto al 2020-2021 dove aveva chiuso a -245,6. Avendo “sforato” è presumibile che entro la fine di luglio arriverà un nuovo settlement agreement con l’UEFA. Ma rispetto alla situazione di qualche anno fa l’Inter non dovrebbe avere sanzioni pesanti in tal senso.

Fonte: Tuttosport