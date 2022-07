De Vrij al bivio con l’Inter: cessione ma anche rilancio definitivo – TS

De Vrij è a una sorta di bivio. Il difensore, all’Inter dal 2018, può lasciare il club in estate oppure avere una permanenza ancor più lunga. Di questo ne parla Tuttosport nella versione cartacea oggi in edicola.

LASCIA O RADDOPPIA – Per Stefan de Vrij l’Inter non pensa di lasciar scadere il contratto senza fare nulla. Il difensore ha un accordo valido fino al 30 giugno 2023, ma difficilmente andrà via a parametro zero come era avvenuto alla Lazio nel 2018. Secondo Tuttosport l’olandese è fra i giocatori che possono essere ceduti per fare cassa e sistemare la richiesta di saldo attivo dal mercato (vedi articolo). Tuttavia, non dovesse arrivare l’offerta giusta, lo scenario cambierebbe non poco. In caso di mancata cessione per de Vrij, da settembre, si aprirebbero le porte di un rinnovo di contratto di cui non si è parlato granché.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini