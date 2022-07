Bremer, la Juventus va al duello con l’Inter. Ma ha tre alternative – TS

Per Bremer l’Inter non ha accelerato e questo fa sì che il futuro del difensore del Torino resti incerto, più o meno come Dybala (vedi articolo). Tuttosport ipotizza un duello con la Juventus, che però ha altre opzioni in difesa se dovesse andare via de Ligt.

DERBY D’ITALIA IN CORSO – Matthijs de Ligt può lasciare la Juventus direzione Chelsea e questa notizia, indirettamente, riguarda anche l’Inter. Questo perché i bianconeri, fra i nomi valutati per l’eventuale rimpiazzo dell’olandese, hanno anche Gleison Bremer. Tuttosport scrive che Massimiliano Allegri lo apprezza, ma anche che Urbano Cairo non si scosta dalla valutazione di quaranta-cinquanta milioni. Oltre all’Inter per Bremer c’è anche il Milan. La Juventus, comprandolo, risparmierebbe molto in termini di ingaggio e avrebbe un elemento comunque non avanti con l’età (venticinque anni). Il favorito per sostituire de Ligt resta Kalidou Koulibaly del Napoli, con Bremer le alternative sono Gabriel Magalhaes (Arsenal) e Presnel Kimpembe (PSG).

Fonte: Tuttosport