Dybala, contatto col Napoli. Una differenza rispetto all’Inter, dubbi Milan – CdS

C’è anche il Napoli nella corsa a Dybala. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di contatti avvenuti con l’agente del giocatore, seguito anche da Inter e Milan. I nerazzurri mantengono un vantaggio.

REBUS FUTURO – Oggi è 3 luglio e non c’è ancora chiarezza su dove giocherà Paulo Dybala. Questo è ormai il terzo giorno in cui l’argentino è svincolato, perciò può proseguire con relativa calma le vacanze a Miami. L’ultimo club, dei tanti, a essersi interessato è il Napoli: il Corriere dello Sport segnala contatti con il suo agente, Jorge Antun. Non si specifica se a chiamare sia stato quest’ultimo oppure il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, ma i due hanno parlato. L’Inter, pur avendo frenato, resta favorita per Dybala ma la mancata chiusura ha incentivato altre società. Fra cui il Monza, citato negli ultimi giorni (vedi articolo). Il Napoli però difficilmente potrà pareggiare l’offerta dell’Inter e ha già ridotto il monte ingaggi. Ci sarebbe il Milan, che lato proprietà spinge ma lato Paolo Maldini meno per dubbi su costi ed età. Con Dybala che, nel frattempo, aspetta l’offerta giusta.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini