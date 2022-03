Dybala-Inter, cifre insostenibili per Zhang ma pista praticabile in un caso

Dybala lascerà la Juventus a parametro zero. La Joya rimane al momento una suggestione di mercato per l’Inter con Zhang non disposto a concedergli le cifre da lui richieste. Ma uno spiraglio potrebbe aprirsi

SPIRAGLIO − Il futuro addio a zero di Dybala ha acceso il mercato estivo già da ora. L’opportunità di poter prendere la Joya da svincolato fa gola a tante squadre europee. Non solo l’Inter ma anche Barcellona e Atletico Madrid. Il club nerazzurro, al momento, non ha affondato. Il presidente Steven Zhang, come riporta Sport Mediaset, ritiene insostenibili le cifre richieste dal giocatore e dal suo agente Jorge Antun (7 milioni a salire). Uno spiraglio potrebbe aprirsi in caso di cessione di Alexis Sanchez che guadagna in nerazzurro ben 7 milioni l’anno.