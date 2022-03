Correa al Lille, David all’Inter? L’asse italo-francese e l’ipotesi scambio

Correa piace e non poco ai francesi del Lille, stessa cosa per David in casa Inter. Occhio alla suggestiva ipotesi scambio che accende l’asse Italia-Francia

IPOTESI − L’Inter guarda al futuro…in chiave offensiva. Oltre alla questione Paulo Dybala (vedi articolo), i nerazzurri continuano a pensare al canadese Jonathan David del Lille. Il classe 2000 riscalda il mondo interista con tutta la dirigenza all’unisono. Secondo Sport Mediaset, dall’altro lato Joaquin Correa piace tantissimo ai campioni di Francia in carica. L’ipotesi scambio non è dunque da escludere. L’asse italo-francese potrebbe accendersi in estate con l’Inter disposta a rivoluzionare il proprio attacco.