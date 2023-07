Correa via dall’Inter, ma con gli stessi tempi del suo arrivo − CdS

Correa è destinato a lasciare l’Inter, ma non subito. Al momento all’Inter nessuna offerta concreta, ma solo sondaggi. Si prospetta un’uscita last minute

IN USCITA − Correa non ha brillato in questo biennio di Inter. In 77 presenze complessive, ha messo a referto solamente 10 gol. Inzaghi lo aveva voluto come obiettivo primario, ma ora è pronto a lasciarlo andare. L’Inter lo ha messo in vendita, ma scarseggiano le offerte. Anzi non ce ne sono proprio. Solo sondaggi dall’estero. Per una sua cessione bisognerà dunque aspettare magari agosto inoltrato. Per certi versi, il Tucu ripercorrerà il suo arrivo a Milano, quando i nerazzurri lo presero a campionato già iniziato e proprio negli ultimi giorni di mercato. L’avventura è però arrivata al capolinea.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona