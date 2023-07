Onana-Manchester United a 55 milioni: l’Inter si fa 3 portieri! − CdS

Presto la chiusura tra Inter e Manchester United per Onana. La quadra si troverà a quota 55 milioni di euro. Poi assalto alla nuova porta

RIVOLUZIONE − L’Inter ha fretta di chiudere il passaggio di André Onana al Manchester United per evitare di presentarsi al ritiro di Appiano Gentile senza praticamente un portiere in rosa. La quadra tra i due club dovrebbe trovarsi ad inizio settimana a quota 55 milioni di euro, bonus compresi. Intanto lo stesso portiere camerunese ha visto ieri ad Amsterdam Erik ten Hag, il suo massimo estimatore al Manchester United. Ceduto Onana, l’Inter andrà a costruire la sua porta. Accelerata per Trubin, con il contatto fra l’intermediario, Edoardo Crnjar, e Marotta in sede. L’Inter vuole spendere 10 milioni, la richiesta dello Shakhtar Donetsk è di 15. Oltre al giovane ucraino, è pronto anche Yann Sommer, che farà da chioccia al collega più giovane. Ma l’Inter prenderà tre portieri. Via Cordaz verso l’Arabia, il terzo lo farà Di Gennaro, ex canterano nerazzurro, oggi al Gubbio.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia