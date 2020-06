Cavani-Inter, l’offerta non convince. PSG fino ad agosto:...

Cavani-Inter, l’offerta non convince. PSG fino ad agosto: ecco il motivo

Cavani e il futuro sul mercato. L’attaccante ex Palermo è accostato con forza all’Inter nelle ultime settimane, ma non è intenzionato alla rottura con il PSG già al 30 giugno. Di seguito le prospettive per la punta tra stagione europea e mercato, riportate da “Sport Mediaset”

MERCATO LONTANO – Il contratto di Edinson Cavani con il PSG scade ufficialmente il 30 giugno, ma il futuro dell’attaccante resta da definire. L’offerta dell’Inter ancora non lo convince: 15 milioni netti per 2 anni, mentre lui ne vuole 20, più le commissioni al fratello/agente. L’ex Palermo, inoltre, non ha fretta di definire il suo futuro. Il calciatore, infatti, vuole giocarsi la Champions League con il club francese nel mese di agosto. Poi sarà tempo di addio e, chissà, di Inter…