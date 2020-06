Pedullà: “L’Inter prenderà due attaccanti e forti. Uno lo tolgo, Cavani…”

Pedullà è convinto che Lautaro Martinez preferisca il Barcellona all’Inter (vedi articolo), ma anche che i nerazzurri non si faranno trovare impreparati. Nel corso di “Sportitalia Mercato” il giornalista ha fatto i nomi degli eventuali sostituti dell’argentino, focalizzandosi su Cavani.

ATTACCANTI CHIAVE – Alfredo Pedullà vede movimento: «Per Alexis Sanchez dobbiamo tenere uno spiraglio, ma comunque l’Inter è nelle condizioni di prendere due grandi attaccanti. Non a giugno, ma a luglio o agosto. Cosa accadrebbe se l’Inter andasse fino in fondo con la clausola, il Barcellona non accettasse e Lautaro Martinez rimanesse con la testa da un’altra parte? Il discorso va avanti perché lui, nel silenzio, ha scelto. Rispetta l’Inter, rispetta Antonio Conte e non farà caos all’Inter, che due attaccanti li prenderà e forti. Poi chi arriverà è un altro paio di maniche».

QUALI? – Pedullà fa i nomi: «Alexandre Lacazette in Francia l’hanno accostato ma possiamo toglierlo, non è in orbita Inter. Edinson Cavani? Se dovesse andare in porto questo cambio societario il Newcastle United ha prospettato una proposta da undici-dodici milioni di euro a Cavani. Poi bisognerà vedere se accetterà di andare in un posto dove non gioca la Champions League, è un classe ’87 e questo sarebbe il suo contratto più importante. Il Newcastle United può mettere tanti soldi sul piatto e ha già preannunciato una proposta a Cavani, che può anche decidere di tornare in Serie A».