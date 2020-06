Serafini: “Lautaro Martinez? Io col Barcellona non ci penserei un secondo”

Condividi questo articolo

Per Serafini Lautaro Martinez dovrebbe accettare la corte del Barcellona. Ospite di “Sportitalia Mercato”, il giornalista ha detto di ritenere troppo allettante la proposta dei catalani al numero 10 dell’Inter. Di seguito la sua analisi in relazione all’attaccante argentino e al pressing dalla Spagna.

OFFERTA IRRINUNCIABILE – Secondo il giornalista Luca Serafini non ci sono opzioni per Lautaro Martinez: «Dodici milioni all’anno e vai al Barcellona, l’Inter non offre dodici milioni. Per me Lautaro Martinez è un nuovo Raul, un giocatore che ha dimostrato quest’anno nel girone d’andata, in Champions League e con l’Argentina. È uno dei pochi attaccanti che va in Nazionale e segna, nell’Argentina non segna più nessuno. Sto parlando di un campione che, a ventuno anni, arriva il Barcellona e gli offre dodici milioni all’anno. Ci penso? Ma neanche un secondo e mezzo!»