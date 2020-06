Tardelli: “Giocare in estate non un problema. Scudetto? Juventus o Lazio”

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, intervistato ai microfoni di “Tuttomercatoweb” ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A.

GIOCARE IN ESTATE – Per Marco Tardelli non sarà un problema giocare in estate:: «Giocare in estate non è un problema. Io ho giocato anche a luglio e agosto. Abbiamo giocato ad orari peggiori. In emergenza ci si può adattare. Per i calciatori non sarà un problema scendere in campo alle 17:15. Sicuramente a quell’ora non si giocherà a Lecce o Napoli. Non vedremo un calcio eccellente. Allenarsi a casa è diverso. Inizialmente non sarà uno spettacolo fantastico, poi bisognerà vedere strada facendo».

SCUDETTO – Marco Tardelli dice la sua riguardo lo scudetto non considerando l’Inter: «Se guardiamo le rose probabilmente la Juventus ha qualcosa in più. Ma la Lazio ha tante motivazioni e un’occasione bellissima da non farsi scappare. Però in questa situazione è difficile capire tutto. Tutte le squadre saranno in difficoltà».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.