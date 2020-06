Serie A, ipotesi in caso di stop: no...

Serie A, ipotesi in caso di stop: no Scudetto e retrocesse, solo Europa – SM

Condividi questo articolo

Serie A e ripresa: “Sport Mediaset” riporta importanti novità sulle modalità e le regole previste per la ripartenza del massimo campionato italiano. Secondo quanto emerge, dopo la bocciatura dell’algoritmo, non verrebbe assegnato lo Scudetto in caso di nuovo stop

PIANO B – La FIGC e il Presidente Gravina (qui le sue parole sulla quarantena) hanno presentato un algoritmo in caso di nuovo stop della Serie A. I club hanno bocciato quest’ipotesi con 16 squadre contrarie e 4 astenute (qui i dettagli). A questo punto, secondo le ultime indiscrezioni, l’idea prevalente sarebbe quella di non assegnare lo Scudetto in caso di nuovo stop. Non ci sarebbero neanche retrocessioni. La classifica sarebbe calcolata in base alla media punti e servirebbe solo per decidere i club qualificati a Champions e Europa League.