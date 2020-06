Vecino, segnale su Instagram. Dubbio ginocchio: Napoli-Inter, ce la fa?

La presenza di Matias Vecino in Napoli-Inter resta in bilico (qui i dettagli), a causa dei problemi al ginocchio. Il centrocampista, però, ha lanciato un segnale positivo nelle sue storie su Instagram. La ripresa in Coppa Italia si avvicina: ecco le ultime novità

RECUPERO O ASSENZA: UN SEGNALE – Matias Vecino, secondo molti, è in forte dubbio in vista di Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia che segnerà il ritorno in campo dopo il Coronavirus per i nerazzurri. L’ex Fiorentina sta combattendo con un problema al ginocchio, ma oggi ha lanciato un segnale su Instagram. Il centrocampista ha rilanciato un post di Worldsocceragency in una storia, sottolineando il pollice all’insù che si vede nella foto postata oggi dall’Inter. Verso la ripresa, Conte potrà contare sull’interno di centrocampo?