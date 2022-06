Casadei incedibile: triplo no dell’Inter! Via solo in prestito: bivio di mercato – TS

Casadei è uno dei nerazzurri più richiesti in questa fase di pre-mercato ma l’Inter non ha intenzione di privarsene. O meglio, in prestito sì ma senza altre opzioni. Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, la scelta è se esordire in Serie B o misurarsi da subito con la Serie A

GIOIELLO INCEDIBILE – Nella ristretta lista degli “incedibili” in casa Inter (vedi articolo) figura anche Cesare Casadei, centrocampista classe 2003. Il Torino lo ha già chiesto come parziale contropartita nell’operazione che riguarda Gleison Bremer (vedi articolo). Ricevendo la stessa risposta data in precedenza al Sassuolo di Giovanni Carnevali e addirittura al Chelsea nei discorsi per riportare Romelu Lukaku a Milano. Il no dell’Inter, però, è solo riferito alla cessione a titolo definitivo. L’intenzione in casa nerazzurra è cedere Casadei solo in prestito affinché possa trovare continuità tra i grandi. Per questo motivo il Cagliari, appena retrocesso in Serie B, è in prima fila. E di Casadei si è parlato per imbastire l’operazione Raoul Bellanova (vedi articolo). Il Torino, però, come riportato dal collega Simone Togna sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola, ha tutte le carte in regola per convincere sia l’Inter sia Casadei a vestire la maglia granata.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna

