Skriniar tra i sacrificabili, Inzaghi cambia gli incedibili per l’Inter: ora sono altri 3 – CdS

Skriniar non fa più parte della lista degli incedibili di Inzaghi, che quest’anno ha altre priorità. E lo stesso vale per l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico nerazzurro chiede che vengano blindati tre titolari diversi rispetto a un anno fa

NUOVI INCEDIBILI – All’Inter in un anno sono cambiati i piani. Appena arrivato Simone Inzaghi ha chiesto di blindare la difesa titolare. Adesso l’intoccabile è Lautaro Martinez in attacco con il trio centrale di centrocampo, in particolare Nicolò Barella, ma non solo. Inzaghi considera incedibile anche l’esterno destro Denzel Dumfries per non alterare completamente gli equilibri sulle fasce. In pratica, Inzaghi non vuole assolutamente perdere Lautaro Martinez, Barella e Dumfries. In difesa, quindi, quest’estate è possibile il sacrificio. Anche doppio. Uno tra Milan Skriniar e Alessandro Bastoni può andare via. Presumibilmente il primo, magari insieme a Stefan de Vrij, per il quale non sono ancora iniziate le trattative per il rinnovo. E infatti proprio l’olandese è il primo in lista di partenza per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. L’Inter valuta Skriniar 80 milioni di euro, mentre il Paris Saint-Germain preannuncia un rilancio vicino a 70. In agguato anche il Chelsea, che mette fretta al PSG. Come riassunto dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport odierno, in caso di (difficile…) permanenza a Milano, Skriniar a settembre firmerebbe un nuovo accordo da 5 milioni netti annui più bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.