Kolarov lascia l’Inter e il calcio giocato, annunciando i suoi progetti per il futuro

Kolarov, difensore dell’Inter in scadenza di contratto a fine stagione, ha reso noto il suo addio al calcio giocato in una lettera all’ANSA. Il suo annuncio e i suoi progetti per il futuro.

ANNUNCIO – Aleksandar Kolarov, difensore mancino dell’Inter, ha comunicato il suo addio al calcio in una lettera all’ANSA. Il laterale serbo appende gli scarpini al chiodo all’età di 36 anni, dopo due stagioni in maglia nerazzurra. Inoltre Kolarov ha reso noto di intraprendere la carriera prima di osservatore e poi di direttore sportivo, iscrivendosi appena possibile ai relativi corsi di Coverciano presso la FIGC. Kolarov lascia l’Inter dopo 15 presenze senza gol, vincendo tutto in Italia: Scudetto 2020/21, Supercoppa Italiana 2021 e Coppa Italia 2021/22.