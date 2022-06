Bellanova in stand-by: i motivi della frenata. L’Inter ha scelto la squadra per Cambiaso – CdS

Bellanova aspetta solo l’OK del Cagliari per trasferirsi all’Inter ma manca ancora un dettaglio importante per concludere l’operazione. Nel frattempo si lavora anche su Cambiaso, che in ogni caso, lasciando il Genoa, è atteso da una stagione in Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, in casa nerazzurra si ragiona sul doppio colpo in prospettiva

GIOVANI ESTERNI – L’Inter non ha fretta di regalarsi un nuovo esterno. Destro o sinistro che sia. La frenata per il destro Raoul Bellanova è legata solo alla formula di trasferimento richiesta. Il Cagliari spinge per la cessione a titolo definitivo. E con l’aggiunta di una contropartita tecnica, Cesare Casadei, in prestito. L’Inter, invece, vuole testare Bellanova impegnandosi con un semplice prestito senza obbligo di riscatto. Solo diritto, quindi. Le parti si riaggiorneranno per trovare un accordo. Situazione analoga per il sinistro Andrea Cambiaso, che comunque non rimarrebbe a Milano. Come riportato dal collega Andrea Ramazzotti sulle colonne del Corriere dello Sport odierno, in caso di acquisto dal Genoa, l’Inter lo girerebbe subito al Bologna per fargli trovare più spazio. E ovviamente in Serie A, dopo la retrocessione di questa stagione. L’idea nerazzurra è quella di prendere sia Bellanova sia Cambiaso ma alle sue condizioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

