Lukaku-Inter, torna tutto come un anno fa? Fiducia nell’ultima offerta (bassa) – TS

Lukaku ha fretta di vestirsi nuovamente di nerazzurro. La stessa fretta che ha l’Inter di riportarlo a Milano e anche il Chelsea di rispedirlo in Italia. Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, manca ormai poco alla fumata bianca

COME UN ANNO FA – Per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter si attende solo l’OK di Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, che è d’accordo nel chiudere l’operazione. Anche in tempi brevi. Le due società ragionano da giorni sulla base di un prestito oneroso. E l’Inter è convinta di riuscire a convincere il Chelsea ad accettare 8 milioni di euro come cifra finale. A riportarlo è il collega Stefano Pasquino sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola. Un’offerta oggettivamente bassa come rilancio rispetto ai 7 milioni (5 più 2 bonus, ndr) già rifiutati. Sarà davvero questo il prezzo da pagare per riavere Lukaku per una stagione? Tutto già deciso e fatto, invece, con l’attaccante belga. Lukaku a Milano tornerà a guadagnare “solo” 7.5 milioni di euro netti, poco meno di 11.5 lordi per l’Inter grazie al Decreto Crescita. Operazione da chiudersi entro e non oltre il 30 giugno proprio per questo motivo. E in caso di addio a Edin Dzeko (vedi focus, ndr), Lukaku riavrà subito la sua maglia numero 9. In pratica tornerà tutto come un anno fa…

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.