Bremer vuole andare in ritiro con l’Inter: le 2 contropartite. Poi il post-Skriniar – CdS

Bremer è pronto a lasciare il Torino per l’Inter. E in tempi utili per non perdere nemmeno un giorno dall’inizio della prossima stagione. Il brasiliano non sostituirà Skriniar, per cui arriverà un altro centrale. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, l’operazione può chiudersi grazie all’inserimento di alcune contropartite

VOGLIA DI INTER – La clausola che permette a Gleison Bremer di liberarsi a gennaio 2023 per meno di 15 milioni milioni di euro obbliga il Torino a cederlo in estate. E a pochi giorni dal probabile primo vertice con l’Inter, l’idea granata è sempre quella di ricavare almeno 40 milioni. Cifra che l’Inter, a cui il difensore brasiliano si è già promesso, vuole abbattere. Anche inserendo più di una contropartita tecnica. Sul tavolo delle trattative possono entrare Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, quest’ultimo già conteso da Monza e Salernitana in Serie A. L’opzione Cesare Casadei per l’Inter è possibile solo in prestito e non a titolo definitivo, quindi non permetterebbe di ridurre il cash per Bremer. Intanto, come riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport odierno, il classe ’97 brasiliano vorrebbe iniziare la stagione direttamente agli ordini di Simone Inzaghi in ritiro. La data cerchiata è quella del 6 luglio. L’affare Bremer si chiuderà entro questo termine? In caso di cessione di Milan Skriniar (vedi articolo, ndr), l’Inter darà la “caccia” al sostituto sul centro-destra: in pole c’è sempre Nikola Milenkovic della Fiorentina (valutato circa 15 milioni, ndr). Non sarà Bremer, quindi, a prendere il posto di Skriniar all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

