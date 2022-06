Dybala brucia le tappe nerazzurre: foto con Zamorano nell’Inter… (a) Miami!

Dybala non ha ancora terminato le sue vacanze a Miami, dove in questi giorni sta incontrando parecchi colleghi ed ex colleghi. Uno degli ultimi in ordine di tempo è l’ex nerazzurro Zamorano, con cui è stato immortalato sorridente sullo sfondo dell’Inter… Miami

CHE JOYA CON BAM BAM – Il calciomercato (forse…) non arriva fino a Miami, dove Paulo Dybala è solo in vacanza. Eppure l’ultima foto dell’attaccante argentino con Ivan Zamorano fa già sognare i tifosi nerazzurri. Se non altro perché l’ormai ex numero 10 della Juventus continua a condividere sempre più momenti con simboli interisti. Del passato ma anche del presente. O magari perché a fare da sfondo alla coppia Zamorano-Dybala è l’Inter Miami di David Beckham, che in questi giorni sta ospitando diversi fuoriclasse. Alcuni ex Inter, tra l’altro. E Dybala sembra particolarmente a suo agio in compagnia di Zamorano e di altri ex nerazzurri. In attesa di novità – quelle sì importanti e legate al mercato – dall’Inter… Milano.

Questo il post, con foto, pubblicato da Zamorano attraverso il suo profilo Instagram (@bambam9oficial)