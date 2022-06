Radu, due opzioni in Serie A: la strategia dell’Inter (con ingaggio pagato) – CdS

Radu non farà il dodicesimo all’Inter nella prossima stagione. La speranza del classe ’97 rumeno è tornare protagonista. Da numero uno. E in Serie A. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, a breve verrà fatta chiarezza sulla complicata strategia per rendere possibile la sua uscita. E a quanto pare il guadagno in termini economici verrà posticipato al 2023

ARRIVEDERCI CHE SA DI ADDIO – In questi giorni si decide il futuro di Andrei Radu, che lascerà Milano. Il portiere rumeno, entrato anche in orbita Lazio, è sempre più vicino alla Cremonese, neopromossa in Serie A. Il problema da risolvere riguarda l’ingaggio pesante. L’Inter in questo caso è chiamata a partecipare al pagamento dello stipendio di Radu. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, nelle prossime ore i dirigenti nerazzurri e l’entourage dell’attuale dodicesimo sceglieranno la strategia migliore per tutti. Radu probabilmente lascerà l’Inter in prestito quest’anno. E a titolo definitivo il prossimo. Pertanto è possibile anche il prolungamento del contratto prima di definire il passaggio alla Cremonese. Radu, è un arrivederci o un addio all’Inter?

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta

