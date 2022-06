Skriniar priorità PSG, ma i francesi rallentano: i motivi

Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, sarebbe priorità del PSG che però starebbe rallentando. Il punto della situazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da L’Equipe, il dossier difensore in casa PSG sta rallentando. Milan Skriniar, Sven Botman (Lille) o anche Gabriel (Arsenal) sarebbero i difensori nel mirino del club francese. La priorità sarebbe lo slovacco, ma l’Inter richiederebbe una cifra, compresa tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Una somma particolarmente elevata per le casse della società transalpina che subirà una perdita stimata tra i 200 e i 300 milioni di euro per l’esercizio che si chiuderà il prossimo 30 giugno. Senza dimenticare il nuovo contratto di Kylian Mbappé, a partire dal prossimo 1 luglio e fino al 2025.

Fonte: L’Equipe