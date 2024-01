Carboni conquista Monza e dà ragione a Marotta! Interesse dalla Spagna – TS

Tutto secondo i piani di “mister” Marotta. L’Amministratore Delegato in tempi non sospetti aveva preannunciato la grande rivelazione Valentin Carboni, che ha già conquistato il Monza attirando su di sé anche l’interesse di diversi club spagnoli. Come ribadito da Tuttosport, però, l’Inter punta molto su di lui.

RIVELAZIONE – Valentin Carboni al Monza ha iniziato finalmente a emergere e incantare. Con i suoi tempi, il giovane talento argentino ha trovato sempre più spazio, mostrando tutta la sua classe, così come preannunciato a inizio stagione dallo stesso Beppe Marotta: «La rivelazione della stagione sarà Valentin Carboni. Un talento che manderemo a giocare in prestito e destinato a esplodere. Lo consiglio a tutti gli appassionati di Fantacalcio, vi darà grandi soddisfazioni». Detto fatto: Raffaele Palladino ha iniziato, infatti, a impiegarlo con sempre più continuità, promuovendolo titolare nelle ultime gare. Una scelta rivelatesi azzeccata quanto vincente, a partire da un mese fa, quando trovò il suo primo gol in Serie A contro la Juventus. Sabato pomeriggio allo Stirpe, Carboni si è ripetuto contro il Frosinone. Un gol e un assist che difficilmente passeranno inosservati.

OCCHIO AL MERCATO – L’Inter ha le idee ben chiare riguardo il suo futuro. L’obiettivo della società – e del ragazzo -, è quella di tornare dal prestito al Monza a Milano per restarci. Che il diciottenne Valentin sia un predestinato lo testimonia il fatto che Scaloni l’abbia già convocato più volte nella Nazionale argentina. Su di lui si sono già mossi alcuni club spagnoli, su tutti Valencia e Betis Siviglia, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di puntarci.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira