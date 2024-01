Inter, andamento dei prestiti: festa del gol! E si ‘rivede’ Radu

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nel primo turno del 2024 arrivano addirittura 3 gol, tutti decisivi.

RIEPILOGO PRESTITI – La prima partita del 2024 sorride a quasi tutti i giocatori di proprietà Inter attualmente in prestito. In Serie A, Valentin Carboni firma il secondo gol stagionale nella vittoria del Monza in casa del Frosinone (2-3). Esibendo così il migliore dei biglietti da visita prima di affrontare proprio i nerazzurri (sabato prossimo alle 20.45). Gaetano Oristanio segna invece il gol del pareggio del Cagliari in casa del Lecce, salendo anche lui a 2 reti in Serie A. Ancor più decisivo risulta Martin Satriano, che in Coppa di Francia segna la rete che permette al Brest di passare ai trentaduesimi di finale. Infine, in FA Cup si rivede per certi versi Ionut Radu. Che dopo oltre due mesi torna almeno in distinta in una gara del Bournemouth. Dal prossimo weekend, alla lista dei giocatori fuori dall’Inter in prestito si aggiungerà anche Lucien Agoumé, che a breve sarà ufficialmente del Siviglia. Mentre cambieranno casacca Franco Carboni e Eddie Salcedo. Il primo “scenderà” in Serie B: manca poco per il suo passaggio dal Monza alla Ternana, dove troverà Gabriel Brazao, altro ex nerazzurro. L’attaccante italo-colombiano lascerà invece l’Eldense (2 gol in 12 presenze) per tornare in Italia, anche lui in Serie B. A breve verrà infatti ufficializzato il suo ingaggio da parte del Lecco.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Lecce-Cagliari 1-1: titolare, sostituito all’86’, 1 gol

VALENTIN CARBONI (C) – Frosinone-Monza 2-3: titolare, 90′ in campo, 1 gol

FRANCO CARBONI (D) – Frosinone-Monza 2-3: in panchina

IONUT RADU (P) – QPR-Bournemouth 2-3: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – Thionville-Marsiglia 0-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Angers 1-0: titolare, sostituito al 75′, 1 gol