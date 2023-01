Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate all’11 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Poche novità sul mercato in entrata dei nerazzurri. Su Thuram, c’è sempre il Chelsea in pressing (vedi articolo). Mentre spunta un nome nuovo in difesa, ovvero quello del granata Schuurs (vedi articolo).

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − A tenere banco sempre la vicenda Milan Skriniar con i tifosi che durante Inter-Parma hanno inneggiato al suo nome con tanto di striscione della Curva Nord (vedi articolo). Occhio anche alla situazione degli altri rinnovi. D’Ambrosio in particolare ma anche altri due giocatori (vedi articolo). Quanto a Lukaku, l’intenzione è quella di non mollarlo (vedi articolo). Intanto, il club ha lasciato andare via il giovane Ciardi al Salisburgo (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo)