UFFICIALE – Ciardi lascia l’Inter perché non può firmare: via un talento

Il Red Bull Salisburgo ufficializza il colpo dalle giovanili dell’Inter. Alessandro Ciardi, centrocampista classe 2007, volerà verso l’Austria e il club ha reso nota l’operazione così su Twitter.

TALENTI – Un altro talento se ne va. Il giovane centrocampista classe 2007 Alessandro Ciardi ha firmato con il Red Bull Salisburgo un contratto valido fino al 2025. L’Inter perde così un gioiello, che ha scelto il progetto di crescita austriaco andando via a parametro zero. Al compimento dei 16 anni, ogni giocatore è libero di trasferirsi e accettare proposte dall’estero. Questo ha provocato al club nerazzurro una grave perdita per il futuro. Il Red Bull Salisburgo ha ufficializzato su Twitter la buona riuscita della trattativa.

