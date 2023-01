D’Ambrosio segue Darmian sul rinnovo? Contatti Inter per lui e un big – Sky

D’Ambrosio è in scadenza di contratto al 30 giugno ma, come Darmian (vedi articolo), a breve potrebbe arrivare il rinnovo con l’Inter. Ne ha parlato Sugoni durante l’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

CINQUE MESI E MEZZO PER CHIUDERE – Se su Milan Skriniar ci sono forti dubbi (vedi articolo), sugli altri giocatori dell’Inter con contratto fino al 30 giugno c’è più ottimismo. Il riepilogo di Alessandro Sugoni: «L’Inter ne ha tanti in scadenza. Per Matteo Darmian siamo molto avanti, un anno più opzione per un’altra stagione e dovrebbe arrivare il rinnovo. Per Danilo D’Ambrosio se ne parlerà nei prossimi giorni, come si parlerà poi di Edin Dzeko e delle altre questioni. Al momento il mercato dell’Inter verte tutto su chi farà parte della squadra nella prossima stagione e chi no. La questione rinnovi diventa centrale in questo senso».