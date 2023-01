Inter-Parma, turnover per Inzaghi in vista del Verona: la formazione – Sky

Inter-Parma stasera alle 21 sarà l’esordio in Coppa Italia per la squadra di Inzaghi, campione in carica. Con il Verona sabato sera, fondamentale dopo i due punti scippati a Monza, cambia molto la formazione.

I CAMBI – Sarà un’Inter molto diversa quella di stasera contro il Parma, rispetto al Monza. Degli undici iniziali scesi in campo all’U-Power Stadium, secondo Sky Sport, Simone Inzaghi conferma solo André Onana in porta (complice anche l’infortunio di Samir Handanovic), Alessandro Bastoni in difesa, Henrikh Mkhitaryan a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. In difesa rientra Stefan de Vrij e ritrova una maglia da titolare Danilo D’Ambrosio, cosa che non accadeva dall’8 ottobre col Sassuolo. Sugli esterni Raoul Bellanova e Robin Gosens prenderanno il posto di Matteo Darmian e Federico Dimarco. A centrocampo, complici gli acciacchi di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, spazio a Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani con quest’ultimo che agirà davanti alla difesa. In attacco nuova chance per Joaquin Correa, che in un anno e mezzo all’Inter si è fatto notare più per gli infortuni che per altro. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Parma, secondo Sky Sport: Onana; D’Ambrosio, de Vrij, A. Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.