Skriniar la risposta a giorni, si sblocca invece il rinnovo di Darmian – SM

La sessione di gennaio del calciomercato dell’Inter, gira attorno ai rinnovi. Al primo posto quello di Milan Skriniar, che non è però l’unico.

RINNOVI – L’Inter è al lavoro per i tanti rinnovi da ufficializzare entro giugno. A tal proposito ne ha parlato Daniele Miceli a Sport Mediaset: «L’Inter ha messo nero su bianco la sua offerta per Milan Skriniar. Sei milioni di quota fissa, che con i bonus possono arrivare a sette. A prescindere dalla risposta di Skriniar i nerazzurri vogliono trattenerlo fino a fine stagione. L’Inter discuterà poi gli altri rinnovi. Quello di De Vrij, ma soprattutto quello di Darmian. Rinnovo meritato, fino al 2024. Anche perché il laterale italiano è diventato molto di più di un’alternativa a Dumfries». Senza dimenticare il rinnovo di Edin Dzeko, anche lui in scadenza.