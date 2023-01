Precedenti Inter-Parma: in Coppa Italia meglio in trasferta che in casa

Inter-Parma si giocherà alle 21 per gli ottavi di Coppa Italia, competizione dove ci sono già dieci precedenti fra nerazzurri e gialloblù. La storia dell’incontro dice che al Tardini si è fatto meglio rispetto al Meazza.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Parma numero 31 in casa. Proprio in Coppa Italia le prime volte fra le due squadre: nelle gare interne 23 settembre 1973, 3-1 con Roberto Boninsegna principale protagonista (doppietta). A Milano bilancio sostanzialmente positivo: 16 vittorie, 12 pareggi e appena 3 sconfitte, con 57 gol fatti e 31 subiti. Il problema è che l’ultimo successo al Meazza risale al 21 aprile 2013, unica rete di Tommaso Rocchi, poi lunghissima serie negativa (nonostante due retrocessioni per i gialloblù) con quattro pareggi e una vittoria ospite. Firmata da chi oggi giocherà lato Inter: Federico Dimarco, all’epoca in prestito, in un match segnato da un’infinità di orrori arbitrali. L’ultima è del 31 ottobre 2020, 2-2 con pareggio di Ivan Perisic allo scadere (vedi highlights).

IN COPPA – Riprende la Coppa Italia a quasi otto mesi dall’aver alzato il trofeo, l’11 maggio 2022 battendo la Juventus in finale ai tempi supplementari (2-4). I precedenti nel torneo (anche in trasferta) vedono 4 vittorie dell’Inter, 3 pareggi e altrettanti successi del Parma. Che a Milano ha fatto meglio che al Tardini: dopo aver perso il primo precedente assoluto (quello già citato del 1973) ha vinto 0-2 il 17 febbraio 1999 nell’andata delle semifinali (che la squadra di Mircea Lucescu chiuse addirittura in otto complice un arbitraggio molto discutibile di Stefano Braschi), poi 0-0 il 13 dicembre 2000 e il 12 gennaio 2006. Nel primo caso passò il turno, avendo vinto 6-1 all’andata, nel secondo uscì per lo 0-1 del Tardini. Come qualificazioni, escludendo quando si giocò ai gironi, due volte a testa: Inter nel 1960 e 2006, Parma nel 1999 e 2000.