Skriniar e il rinnovo, l’Inter può anche ritirare l’offerta! Attesa non lunga – Sky

C’è un caso in cui l’Inter può ritirare l’offerta presentata da tempo a Skriniar per il rinnovo. Lo scenario lo racconta il giornalista Sugoni, intervenuto nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

ATTESA NON INFINITA – C’è un rinnovo che agita l’Inter, e non c’è bisogno di specificare di chi. Alessandro Sugoni aggiorna su come si muove la società: «Si sta aspettando quella data del 20 gennaio, dove Milan Skriniar dovrà dare una risposta alla proposta da sei milioni più bonus. Poi l’Inter si riterrà libera anche di ritirare quella proposta, visto che l’ingaggio offerto a Skriniar è da top, perché la volontà dello slovacco sarà interpretata come di non accettare. Anche in prospettiva futura l’Inter deve capire come programmare il mercato, perché cambia sostanzialmente tutto su come impostare il mercato se Skriniar rinnova o va via a zero».