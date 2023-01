Dumfries rimane il sacrificabile per l’Inter, un rischio già a gennaio – SM

Denzel Dumfries è il giocatore che l’Inter è disposta a sacrificare. Diversi i club interessati all’olandese che può partire anche a gennaio.

SACRIFICIO – Denzel Dumfries può lasciare l’Inter. Ne ha parlato Daniele Miceli a Sport Mediaset: «Dumfries resta da qui a giugno il sacrificabile dell’Inter per motivi di cassa. I nerazzurri preferirebbero procrastinare questo discorso a giugno. Non farebbe le barricate se dovesse arrivare un’offerta attorno ai 60 milioni di euro anche a gennaio. Offerta non ancora arrivata, l’esterno piace al Bayern Monaco oltre che al suo connazionale Ten Haag al Manchester United. Piace anche al Chelsea, che adesso è occupato dalle trattive per Joao Felix e Enzo Fernandez». Una plusvalenza che aiuterebbe la casse nerazzurre non poco.