Lukaku da totem a punto interrogativo, tanti dubbi sul suo futuro – SM

Romelu Lukaku doveva trascinare l’Inter quest’anno. Gli infortuni si sono resi però protagonisti lasciando fuori il belga quasi sempre. Ne ha parlato nel su servizio Sport Mediaset.

TOTEM – Da totem dell’Inter dello Scudetto a punto interrogativo. Ora un altro infortunio a bloccare il ritorno a Romelu Lukaku. Tante le questioni da affrontare, dal punto di vista economico e non solo. Il nuovo guaio non ha nulla a che fare con i flessori della coscia destra per fortuna. La realtà è che i segnali incoraggianti post Napoli hanno fatto spazio ai dubbi dopo la prestazione col Monza. Dubbi di rivedere il Lukaku dei 30 gol stagionali in questi ultimi mesi. Oggi si fatica a ipotizzare un rientro al 100% del giocatore su cui l’Inter ha basato il proprio mercato. L’orizzonte è la Supercoppa contro il Milan, per cui mancano solo 8 giorni. Il belga però vuole esserci.