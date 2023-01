Inter, il post Skriniar si chiama Schuurs! La richiesta del Torino – TS

L’Inter pensa al post-Skriniar. Secondo Tuttosport hanno individuato in Peer Schuurs del Torino l’erede dello slovacco, destinato all’addio

IDEA – L’Inter, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è rassegnata a dire addio a Skriniar. L’offerta del club da 6 milioni più bonus non ha convinto lo slovacco che, a giugno, saluterà la squadra. Per sostituirlo, secondo il quotidiano, il nome è quello di Peer Schuurs, difensore di 23 anni del Torino. Per strappare l’olandese ai granata, vista anche la concorrenza di diversi club europei, fra cui Tottenham e Liverpool, serviranno non meno di 25 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto