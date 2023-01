Thuram, Chelsea scatenato! Ci prova nonostante l’OK per Joao Felix – CdS

Anche il Chelsea sembrava ormai fuori dalla corsa per Marcus Thuram dopo la fumata bianca per il prestito di Joao Felix dall’Atletico Madrid. Però secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’attaccante francese resta comunque un obiettivo principale per l’attacco degli inglesi. Inter osserva la situazione.

SCATENATI – Il Chelsea è pronto ad accogliere Joao Felix dall’Atletico Madrid in prestito per 11 milioni. Nonostante l’accordo con gli spagnoli, però, i blues non mollano la pista che porta a Marcus Thuram, anzi. Gli inglesi vogliono stringere per un altro attaccante e l’obiettivo resta proprio il francese che piace tanto anche all’Inter e in scadenza con il Borussia Monchengladbach. La differenza di liquidità tra i due campionati è notevole e la potenza economica del Chelsea rischierebbe di mettere fuori dai giochi l’Inter, che però osserva con attenzione la situazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti