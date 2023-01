Prontera arbitro di Inter-Parma: nei precedenti un’altra in stagione

Prontera sarà l’arbitro di Inter-Parma, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Bologna, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Parma sarà la terza partita per Alessandro Prontera come arbitro dei nerazzurri. La prima è un gran ricordo: lo 0-2 dello Scida col Crotone sabato 1 maggio 2021, alla vigilia dell’aritmetica conquista dello scudetto (formalmente dato dal pareggio dell’Atalanta il giorno dopo col Sassuolo). In questa stagione ha diretto l’esordio in Serie A, la vittoria allo scadere contro il Lecce per 1-2 del 13 agosto. Nella circostanza c’erano state polemiche per la designazione, visto che Prontera è leccese di origine, con un rischio di rigore per Alexis Blin su Edin Dzeko e un giallo forse troppo tenero a Federico Baschirotto nel primo tempo.