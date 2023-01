Lukaku, l’Inter non lo molla! A giugno nuove condizioni col Chelsea – Sky

Romelu Lukaku è ai box per un affaticamento muscolare. Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione “Calciomercato l’Originale”, in onda su Sky Sport, fa il punto sul futuro del belga

FUTURO – Romelu Lukaku è in prestito secco all’Inter. I problemi fisici del belga non cambiano però la visione dell’Inter sul futuro. Le ultime da Gianluca Di Marzio: «Io penso che l’Inter abbia apprezzato molto la voglia di Lukaku di tornare e del fatto che si sia ridotto lo stipendio per tornare. Io non penso che oggi voglia scaricare il belga, penso che chiederà il prestito a condizioni diverse rispetto a quelle della scorsa estate. Cercherà di rivedere le condizioni, visti i contrattempi fisici avuti dall’attaccante».