Skriniar, la Curva Nord non si ferma: striscione anche per Inter-Parma!

Il futuro di Milan Skriniar interessa e non poco la Curva Nord nerazzurra, che dopo Monza ha replicato con un altro striscione nei confronti del difensore slovacco per Inter-Parma

ALTRO STRISCIONE − Dopo lo striscione apparso al Brianteo, sabato durante Monza-Inter (vedi articolo), la Curva Nord raddoppia. Anche in occasione di Inter-Parma, match di Coppa Italia – in programma fra pochissimo (segui diretta) – il tifo organizzato nerazzurro ha ribadito la sua voce su Skriniar. Striscione che attesta l’amore e la speranza dei tifosi interisti nei confronti del difensore slovacco, oggi in panchina. Come riporta il collega di Calciomercato.it, Giorgio Trobbiani, in curva è apparso un altro striscione. Questa la dedica: Skriniar: «Resta a Milano, sei il nostro capitano!!!».