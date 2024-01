Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 5 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di mercoledì 31 gennaio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il giorno che si è appena concluso è stato il primo a Milano di Tajon Buchanan, con l’arrivo a Linate in mattinata seguito dalle visite mediche. Si è poi recato in sede per la firma del contratto, anche se manca ancora l’ufficialità. Perché? Per questioni burocratiche, che lo terranno fuori da Inter-Verona di sabato. Non è escluso che possa essere l’unica operazione in entrata di questo mercato di gennaio. A parametro zero ci sarebbe Tiago Djalò, ma per il portoghese del Lille ora sta facendo un tentativo la Juventus.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In un’intervista esclusiva rilasciata alla nostra redazione Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, ha annunciato che per Eddie Salcedo in rossoverde la trattativa è molto avanzata. E c’è la possibilità che al club umbro vada anche Franco Carboni, uno dei tanti prestiti dell’Inter che non sta giocando al Monza. Cerca anche una sistemazione Stefano Sensi, evitando così di lasciarlo partire a parametro zero il 30 giugno: su di lui è tornato il Sassuolo. Sta andando via anche l’altro esubero a centrocampo, ossia Lucien Agoumé, con un testa a testa fra Siviglia e Marsiglia per accaparrarselo.

Per tutte le novità in diretta è sempre aggiornata la pagina dedicata.