Dumfries-Buchanan, incastro legato per l’Inter? La posizione – SI

Buchanan è da stamattina a Milano e si attende solo l’ufficialità del suo passaggio all’Inter. L’arrivo del canadese dal Club Brugge può anche essere un segnale in ottica Dumfries.

UNO DENTRO, UNO FUORI? – Per Tajon Buchanan l’arrivo a gennaio è diventato una necessità dopo l’infortunio di Juan Guillermo Cuadrado. Ma per l’Inter il canadese può essere anche un futuro sostituto di Denzel Dumfries. Durante Sportitalia Mercato, il giornalista Gianluigi Longari ha ricordato come fra l’Inter e Dumfries non ci sia – al momento – l’accordo per il rinnovo di contratto. Questo fa sì che, a maggior ragione con l’arrivo di Buchanan, l’olandese sia il principale indiziato per una cessione estiva.