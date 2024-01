Djalò, la Juventus vuole forzare: sgarbo all’Inter in vista? – SI

La Juventus vuole forzare per prendere Djalò, difensore fermo da dieci mesi per infortunio e in scadenza col Lille. Per superare la concorrenza dell’Inter prova una mossa immediata.

SI MUOVE ORA? – Tiago Djalò si prospetta un duello di mercato fra le prime due in classifica. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, vede un nuovo tentativo già a gennaio: «Djalò è un promesso sposo dell’Inter a parametro zero. Ma in giornata la Juventus ha chiesto al Lille: se voi forzate con il ragazzo e il ragazzo vuole venire lo prendiamo noi subito con un indennizzo. È una situazione da tenere in considerazione».