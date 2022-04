Bernardeschi in orbita Inter. Occasione o un errore da non fare?

L’Inter domani affronta il Verona di Igor Tudor e deve dar seguito alla vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium. In campo c’era Federico Bernardeschi con le ultime voci che lo danno vicino ai nerazzurri. Sarebbe un’occasione o un colpo inutile?

ORBITA – L’Inter domani alle 18 si gioca tutto contro il Verona. I nerazzurri devono dar seguito alla vittoria dell’Allianz Stadium contro la Juventus per continuare a rimanere agganciati al treno scudetto. In campo per i bianconeri domenica scorsa c’era Federico Bernardeschi con l’esterno azzurro che, con molta probabilità, lascerà la Juventus a fine stagione. Per molti l’Inter potrebbe pensarci ma in un solo caso: con l’addio di Ivan Perisic. Ma sarebbe davvero un’occasione? Siccome andrebbe via a zero sì, ma l’Inter farebbe bene ad andare su un profilo giovane da affiancare a Robin Gosens. Il tedesco è stato preso per questo (vedi articolo) ma i nerazzurri dovrebbero forgiare un nuovo esterno invece che puntare sull’usato sicuro.