Handanovic, il rinnovo ha solo una motivazione concreta

L’Inter domani alle 18 affronta il Verona in un match chiave per continuare a correre verso lo scudetto. In porta ci sarà ovviamente Samir Handanovic che ha in ballo il possibile rinnovo di contratto con i nerazzurri.

OPZIONE – L’Inter ha preparato nel migliore dei modi la partita di domani contro il Verona di Igor Tudor. Serve solo vincere per rimanere attaccato al treno scudetto. L’anno scorso la coppa l’ha alzata Samir Handanovic, capitano dell’Inter e chissà, sembra proprio che il portiere possa rimanere a Milano nonostante il contratto in scadenza. E il motivo è molto semplice: non voltare le spalle a chi ha fatto molto per l’Inter ma anche per fare da mentore ad Andre Onana, futuro estremo difensore dei nerazzurri. Handanovic sarà prezioso per far ambientare il nuovo portiere a Milano e insegnarli la Serie A. Ecco perché sul tavolo c’è un anno di contratto con opzione per il secondo (vedi articolo).