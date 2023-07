IN – Agoumé, niente tournée con l’Inter ma situazione diversa da Radu

Fra i giocatori rimasti fuori dalla tournée in Giappone c’è anche Agoumé. Il giovane centrocampista cerca una nuova sistemazione, ma la sua posizione è differente rispetto a quella di Radu. Ecco le informazioni raccolte dalla nostra redazione.

IN USCITA – Lucien Agoumé non è rientrato nei convocati di Simone Inzaghi per la tournée dell’Inter in Giappone. Una scelta che, alla pari di giocatori come Gabriel Brazao, Ionut Andrei Radu ed Eddie Salcedo, segnala come la cessione sia scontata. A differenza però del portiere rumeno, per il quale oggi è il giorno delle visite mediche col Bournemouth, la posizione di Agoumé è diversa. Ossia: per lui non si può parlare di cessione imminente. Come appreso dalla redazione di Inter-News.it, pur essendo in uscita al momento la sua destinazione è ancora da definire. Ci sono stati dei contatti, ma per ora nessun club è riuscito ad arrivare a un accordo con l’Inter. Inzaghi e la società hanno comunque deciso di tenerlo fuori dai convocati, dato che non rientra nei piani almeno per questa stagione. Su Agoumé si è ancora in una fase di valutazione: servirà innanzitutto trovare la squadra giusta, poi completare un trasferimento che comunque arriverà entro la fine di questa sessione estiva di mercato.